«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы

Предупреждение об опасной погоде продлили в столичном регионе, москвичей и жителей Подмосковья ожидает гололед. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Поясняется, что до понедельника, 6 марта, в Москве и Московской области продлевается «желтый» уровень погодной опасности.

«Период предупреждения до 11:00 6 марта. Местами на дорогах гололедица», — уточнили синоптики.

Также оповещение распространено на область

Днем в воскресенье, 5 марта, прогнозируется облачная погода со снегом и мокрым снегом. Ветер в течение дня будет дуть юго-западный, западный со скоростью 6-11 м/с. При этом порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек погоду с «женским характером» 8 марта в Москве. Он отметил, что в ночь на 8 Марта ожидается морозная погода — до минус 10 градусов. Метеоролог также добавил, что в праздничный день ожидаются осадки.