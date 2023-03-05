Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

А

А

А

Воздушная тревога объявлена 5 марта утром в ряде областей Украины, следует из данных официального сервиса по оповещению граждан.

Сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Черкасской и Сумской областях.

4 марта воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Сумской и Одесской областях Украины.

Кроме того, звуки сирены слышны в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее стало известно, что два взрыва произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили средства противовоздушной обороны (ПВО) в жилой застройке бывшей столицы региона города Запорожье. Россия контролирует свыше 60% территории региона.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины.