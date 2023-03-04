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В Энгельсе мужчина заживо сварился в кипятке из-за прорыва трубы

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Depositphotos

В Энгельсе 67-летний мужчина погиб в своей квартире из-за прорыва трубопровода с горячей водой. Об этом говорится в сообщении Следственного управления по Саратовской области.

«Мужчина, получив ожоги от разорвавшейся трубы горячего водоснабжения в ванной комнате, скончался, после чего произошло затопление квартиры соседей снизу», — говорится в сообщении.

При этом следователи провели осмотр и назначили судебно-медицинское исследование. По данным ведомства, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в омском автобусе выбило стекла из-за прорыва трубопровода с горячей водой. Отмечается, что инцидент произошел на улице Кирова. Сначала вода просто заливала 20-й автобус, в котором находились 10 человек, потом окно выбило камнями, которые поднял напор. По словам пассажиров, один из мужчин смог открыть заднюю дверь, чтобы люди выбежали на улицу. Некоторых окатило кипятком.

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