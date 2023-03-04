Ветеран Вооруженных сил (ВС) США Ноктис Дрейвен заявил, что размещенная в Twitter-аккаунте НАТО реакция на слова российского президента Владимира Путина о военной спецоперации демонстрирует, как сильно напуганы страны Запада. Он написал об этом в своем Twitter-аккаунте.

«Они не предъявляют никаких доказательств, у них нет доказательств. <...> Они намерены создать пропаганду, чтобы восстановить контроль», — указал Дрейвен.

По его мнению, это также бесполезно, как пытаться держать кулак, полный песка, «он все равно ускользнет сквозь пальцы».

Ранее Дрейвен заявил, что хотел бы пожать руку Путину и обнять российского лидера.

До этого он также говорил, что США готовят атаку под ложным флагом на территории страны, чтобы обвинить Россию и втянуть ее в войну.