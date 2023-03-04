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Банда из 10 россиян и украинцев обворовала беженцев в Испании на €1,25 млн

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Jon Nazca/Reuters

Испанская полиция арестовала членов криминальной группировки, состоящей из граждан Украины и России, которые специализировались на кражах в домах, где проживают беженцы с Украины. Об этом пишет The Local.

Всего были задержаны семь граждан Украины и трое россиян. Отмечается, что стоимость украденных вещей оценивается в €1,25 млн. По данным полиции, банда специализировалась на беженцах, так как обычно они привозят в страну с собой все самое ценное.

Злоумышленники проникли в семь домов, где живут беженцы в Аликанте и Мурсии на востоке Испании. Среди украденных вещей — коллекция марок на полмиллиона евро, драгоценности и компьютеры.

Полиция предполагает, что члены группировки использовали жучки на автомобилях беженцев, изучали их привычки, определяя, когда тех нет дома.

Полицейские не исключили, что будут найдены новые свидетельства краж и произведены новые аресты.

Всего Испания с 24 февраля прошлого года приняла 160 тыс. украинских беженцев.

3 марта 2023 года газета El Pais сообщила, что тысячи украинских беженцев до сих пор не получили выплаты, обещанные испанским правительством.

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