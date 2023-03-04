Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Землетрясение магнитудой 4 произошло в Таджикистане

close
100%
Depositphotos

Пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Умеда Юсуфи заявила, что в Горно-Бадахшанской автономной области страны зафиксировано землетрясение магнитудой 4. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, подземный толчок был зафиксирован в субботу, 4 марта, в 03:23 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 370 километрах к юго-востоку от Душанбе и в 97 километрах к востоку от Сарезского озера. При этом магнитуда толчка в Мурбаге составила 3, а в административном центре Горно-Бадахшанской автономной области — Хороге — 2.

«Жертв и разрушений не зарегистрировано», — сказала Юсуфи.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее землетрясение магнитудой 6,9 произошло к северо-востоку от архипелага Кермадек, у берегов Новой Зеландии. Подземные толчки произошли на глубине 150 километров, в 928 километрах к северо-востоку от населенного пункта Керикери. Информация о возможных жертвах или разрушениях инфраструктуры не поступала.

6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6, которые привели к масштабным разрушениям. Жертвами катастрофы стали свыше 45 тыс. человек.

Афтершоки от турецкого землетрясения раздались в Сирии, Иране и ряде других близрасположенных странах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть