Землетрясение магнитудой 4 произошло в Таджикистане

Пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Умеда Юсуфи заявила, что в Горно-Бадахшанской автономной области страны зафиксировано землетрясение магнитудой 4. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, подземный толчок был зафиксирован в субботу, 4 марта, в 03:23 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 370 километрах к юго-востоку от Душанбе и в 97 километрах к востоку от Сарезского озера. При этом магнитуда толчка в Мурбаге составила 3, а в административном центре Горно-Бадахшанской автономной области — Хороге — 2.

«Жертв и разрушений не зарегистрировано», — сказала Юсуфи.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее землетрясение магнитудой 6,9 произошло к северо-востоку от архипелага Кермадек, у берегов Новой Зеландии. Подземные толчки произошли на глубине 150 километров, в 928 километрах к северо-востоку от населенного пункта Керикери. Информация о возможных жертвах или разрушениях инфраструктуры не поступала.

6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6, которые привели к масштабным разрушениям. Жертвами катастрофы стали свыше 45 тыс. человек.

Афтершоки от турецкого землетрясения раздались в Сирии, Иране и ряде других близрасположенных странах.