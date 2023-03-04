Годовщину присоединения Крыма проведут под девизом «Крымская весна — 9 лет мы вместе»

Девятую годовщину присоединения Крыма с РФ намерены провести под девизом «Крымская весна — 9 лет мы вместе», утверждают в Министерстве внутренней политики, информации и связи республики. Об этом сообщает РИА Новости.

«В этом году празднования пройдут под девизом: «Крымская весна — 9 лет мы вместе», — уточнили в ведомстве.

Данный девиз разместили на официальном логотипе, который специально разработан к праздничной дате. Логотип представляет собой контур карты Крыма. Он окрашенный в цвета флага РФ.

Как добавил глава крымского парламента Владимир Константинов, к девятой годовщине с момента вхождения Крыма в состав РФ в здании государственного совета заработает фотовыставка.

«На ней мы хотим представить тот колоссальный объем работы, который проделан за эти годы во всех без исключения отраслях», — уточнил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что день воссоединения Крыма с РФ так или иначе будет отмечен.