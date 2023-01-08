Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Артист Фидаров ответил на слова актера Смольянинова о готовности «стрелять» в него

Североосетинский актер Сослан Фидаров ответил актеру Артуру Смольянинову, который заявил о готовности «воевать за Украину» и «стрелять» в Фидарова. Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале «ОсНова».

«По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь. Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь, только потому, что на поле боя тебя никогда не будет», — сказал Фидаров.

Ранее звезда «9 роты» Артур Смольянинов, который с осени 2022 года живет в Латвии, в интервью заявил о готовности воевать на стороне Украины. Из-за этих слов депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в СК, чтобы против актера возбудили уголовное дело. Другой депутат и актриса Елена Драпеко назвала Смольянинова «сукиным сыном» и заявила, что тот будет «проклят страной и зрителями». Их коллега по нижней палате парламента Яна Лантратова сказала, что обсудит в Госдуме меры реагирования на высказывания российских артистов.

Актеры Сослан Фидаров и Артур Смольянинов вместе снимались в фильме Федора Бондарчука «9 рота», повествующем о войне в Афганистане.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть