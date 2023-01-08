Артист Фидаров ответил на слова актера Смольянинова о готовности «стрелять» в него

Североосетинский актер Сослан Фидаров ответил актеру Артуру Смольянинову, который заявил о готовности «воевать за Украину» и «стрелять» в Фидарова. Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале «ОсНова».

«По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь. Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь, только потому, что на поле боя тебя никогда не будет», — сказал Фидаров.

Ранее звезда «9 роты» Артур Смольянинов, который с осени 2022 года живет в Латвии, в интервью заявил о готовности воевать на стороне Украины. Из-за этих слов депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в СК, чтобы против актера возбудили уголовное дело. Другой депутат и актриса Елена Драпеко назвала Смольянинова «сукиным сыном» и заявила, что тот будет «проклят страной и зрителями». Их коллега по нижней палате парламента Яна Лантратова сказала, что обсудит в Госдуме меры реагирования на высказывания российских артистов.

Актеры Сослан Фидаров и Артур Смольянинов вместе снимались в фильме Федора Бондарчука «9 рота», повествующем о войне в Афганистане.