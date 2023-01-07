Московские нацболы заявили об обыске в своей штаб-квартире

Руководитель московских нацболов Ольга Шалина сообщила об обысках в штаб-квартире движения в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова», созданной в 2010 году членами запрещенной экстремисткой Национал-большевистской партии (организация запрещена в России).

Как говорится в сообщении, на момент прихода силовиков в бункере находилась только Шалина. В настоящее время связи с ней нет, подробности выясняются, отмечается в публикации.

Ранее в семи регионах РФ прошли обыски по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом) о распространении фейков о ВС РФ. В рамках этого дела обыски прошли в том числе у основателя платформы «ВыДвижение» доцента механико-математического факультета МГУ Михаила Лобанова, бывших муниципальных депутатов Москвы Сергея Цукасова и Владимира Залищака, главного редактора 86.RU Никиты Кифорука и журналиста редакции 72.RU Артура Галиева.

В ноябре сообщалось, что силовики устроили обыски в доме одного из организаторов «Русских маршей» Дмитрия Демушкина из-за того, что он раскритиковал специальную военную операцию России на Украине.