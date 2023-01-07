Кадыров поздравил россиян с Рождеством и пожелал «мирного неба над головой»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил православных россиян с Рождеством.

«Поздравляю православных христиан России с одним из самых значимых религиозных праздников – с Рождеством Христовым!» — написал Кадыров.

По его словам, сегодня в России «мирно сосуществуют представители разных религиозных конфессий и национальностей». Глава Чечни также заявил, что в республике с уважением относятся к праздникам других конфессий. Он пожелал православным «мирного неба над головой, здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях».

Ранее Владимир Путин поздравил христиан и всех соотечественников, празднующих Рождество Христово. В Рождественскую ночь президент побывал на богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля.