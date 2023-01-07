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Патриарх Кирилл: русские и украинцы — это один народ

Патриарх Кирилл призвал РПЦ делать все, чтобы русские и украинцы оставались одним народом

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Русские и украинцы являются единым народом, а церкви надо сделать все возможное, чтобы живущие в РФ и на Украине не были врагами, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщает канал «Россия 1».

«Это один народ, вышедший из Киевской купели Крещения, но уж очень большой народ. От Белого до Черного моря», — подчеркнул священнослужитель.

По словам патриарха, подобная огромность всегда «вызывала страхи и зависть у окружающих».

При этом на Украине, как считает патриарх Кирилл, добиваются создания цивилизационной предпосылки для разделения людей.

«Сегодня на Украине предпринимается все для того, чтобы в глазах украинцев Россия действительно стала врагом...» — резюмировал глава Русской православной церкви.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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