В Махачкале погиб экс-председатель правительства Дагестана Абдулаев

Бывшего председателя правительства Дагестана Магомеда Абдулаева насмерть сбил автомобиль на дороге в Махачкале. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По информации МВД, 61-летний Абдулаев переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился 55-летний житель Кизилюрта.

Абдулаева госпитализировали, но от полученных травм он скончался в больнице.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пост председателя правительства Дагестана Абдулаев занимал с 20 февраля 2010 года по 30 января 2013 года.

В ноябре в московской больнице умерла 22-летняя девушка, которую сбил 17-летний подросток на машине на пешеходном переходе на Красноярской улице.