В Пермском крае молодой человек зарезал 17-летнюю школьницу в квартире

В Губахе 22-летний молодой человек подозревается в убийстве 17-летней девушки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

По предварительным данным, 4 января 2023 года около 16:10 в полицию поступило сообщение от фельдшера скорой помощи. Медик рассказал, что в одной из квартир они обнаружили тело 17-летней девушки с ножевым ранением горла. Она скончалась от полученных травм, не дождавшись приезда врачей.

4 января 2023 года сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего подозреваемого в убийстве школьницы. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уточняется, что молодой человек не был ранее судим.

Ранее в Санкт-Петербурге утром 31 декабря в подъезде жилого дома на улице Дыбенко соседи нашли истекающую кровью девушку и вызвали скорую. Нападение произошло буквально на пороге квартиры жертвы, куда она так и не смогла войти.