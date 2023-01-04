На Украине против журналистки начали расследование за «пророссийские сюжеты»

Служба безопасности Украины (СБУ) начала досудебную проверку в отношении журналистки. Причиной стали «пророссийские сюжеты», сообщает Telegram-канал ведомства.

Имя журналистки не разглашается, но в посте опубликована фотография бывшей сотрудницы телеканала «Ньюсуан» Дианы Панченко.

«Следователи СБУ начали досудебное расследование в отношении одной из пророссийских журналисток <…>. Согласно материалам следствия, пророссийские сюжеты этой журналистки манипулируют сознанием зрителей в интересах России», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее СБУ предъявила обвинения командующему ВКС России Сергею Кобылашу и адмиралу, бывшему командующему Черноморским флотом Военно-морских сил РФ Игорю Осипову. Помимо прочего их обвиняют в проведении спецоперации на территории Украины.

Информация о том, объявлены ли российские военные в розыск, не приводится.

После этого глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с привлечением СБУ к ответственности двух российских военных.