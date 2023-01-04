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В Нижневартовске пара избила подростка и бросила его умирать на улице в 34-градусный мороз

В Нижневартовске мужчина и женщина избили случайно встретившегося им 17-летнего подростка, после чего оставили его на морозе без сознания, сообщает URA.RU.

По предварительным данным, ночью 1 января 2023 года 17-летнего подростка окликнули незнакомцы. После этого мужчина набросился на школьника и сбил его с ног, а женщина несколько раз ударила лежащего юношу ногами по голове. Затем подросток потерял сознание. Незнакомцы ушли, оставив его лежать на парковке среди машин в 34-градусный мороз.

В это время бывшая девушка юноши выглянула в окно и увидела, что подростку требуется помощь. Она вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Потерпевшего госпитализировали. В больнице у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Мать потерпевшего обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности подозреваемых. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство», однако родители потерпевшего намерены добиться переквалификации статьи на более тяжелую.

Ранее в Москве Дед Мороз посохом избил прохожего, который отказался рассказать стихотворение.

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