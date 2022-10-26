СК РФ завершил расследование посмертного уголовного дела Тесака

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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Максима Марцинкевича (Тесака) и еще шести фигурантов по уголовному делу об убийстве пятерых человек «по мотивам национальной ненависти». Об этом сообщает в Telegram-канале ведомства.

Помимо Марцинкевича, в деле указаны имена Семена Токмакова, Павла Хрулева, Алексея Гудилина, Александра Лысенкова, Андрея Кайля и Максима Хотулева.

Согласно информации СК РФ, в начале 2000-х все указанные лица были членами националистической организации, главарем был назначен Токмаков. Следствие утверждает, что осенью 2003 года фигуранты из националистических соображений убили двух человек в Смоленской области, еще двух человек — в декабре в городе Сергиев Посад, в Московской области.

Кроме того, в 2007 году на территории Мытищинского Национального парка «Лосиный остров» Марцинкевич, Маршаков, Коротких и Аристархов убили выходца из Дагестана и еще одного человека, личность которого не установлена, а затем распространили видеозапись преступления в сети, говорится в сообщении Следственного комитета России.

В ведомстве подчеркнули, что по уголовному делу собрано достаточное количество доказательств.

16 сентября 2017 года Максим Марцинкевич был найден мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске. Согласно официальным данным СК, он покончил с собой.

Ранее в сети появилось видео допроса «Тесака» по делу о «Казни таджика и дага».

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