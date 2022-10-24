В Подмосковье мужчина едва не умер из-за невылеченного зуба мудрости

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Московской области 28-летний местный житель попал в реанимацию из-за воспалившегося зуба мудрости. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Инцидент произошел в Пушкино. Мужчина потерял сознание на улице и попал в реанимацию.

«Молодой человек в экстренном порядке прооперирован, уже во время операции выявлено, что помимо прочего, флегмону вызвали анаэробные микроорганизмы — это еще один фактор не в пользу выздоровления. Все фасциальные и клетчаточные пространства были раскрыты, дренированы и тампонированы. В послеоперационном периоде последовала длительная борьба за жизнь пациента в отделении реанимации, на фоне прогрессирующей инфекции мягких тканей у пациента успел развиться сепсис и выраженная интоксикация», — рассказал заведующий первым хирургическим отделением Артем Косов.

Кроме того, оказалось, что инфекция спровоцировала гноение вокруг легкого — мужчину отправили на ИВЛ. Также на гортани образовался рубец, из-за которого пациент не мог глотать.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти 16-летняя школьница отравилась антидепрессантами. Девушка состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Врач выписал ей антидепрессанты. После приема лекарственных препаратов у школьницы ухудшилось самочувствие.

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