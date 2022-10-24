Собянин рассказал о помощи семьям мобилизованных с несовершеннолетними детьми

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о помощи семьям мобилизованных с несовершеннолетними детьми.

Градоначальник напомнил о том, что с 5 октября Правительство Москвы оказывает системную поддержку семьям мобилизованных граждан.

В частности, дети мобилизованных были освобождены от оплаты детсада, секций и кружков, а также продленки с первого по шестой классы. Также все дети-школьники были обеспечены бесплатным горячим двухразовым питанием.

«По просьбе родителей некоторые дети были устроены в детские сады рядом с домом – либо впервые пошли в садик, либо были переведены из других дошкольных учреждений», — написал Собянин.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день.

Ранее в Госдуме предложили освободить от мобилизации граждан с двумя детьми и беременными женами.

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Мобилизация в России
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