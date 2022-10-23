МЧС: пожар после падения Су-30 в Иркутске удалось ликвидировать

Пожар, который начался в результате падения истребителя Су-30 в частном секторе в Иркутске, ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслава Федосеенко.

«На данный момент все работы по аварийно-спасательным работам и по тушению пожара завершены», — пояснил Федосеенко.

В связи с окончанием тушения огня объект, где произошло возгорание в частном секторе, передали в Следственный комитет РФ.

Днем 23 октября в МЧС заявили, что самолет Су-30 разбился в Иркутске в ходе испытательного полета. На месте ЧП начался пожар площадью 200 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать.

В результате авиапроисшествия погибли два пилота самолета. «Уточненный адрес места падения — ул. Пржевальского, 32. Это частный дом 100 кв. м на две семьи.

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