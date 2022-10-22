В офисе Зеленского заявили, что почти 1,5 млн абонентов остались без света на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что почти 1 млн 451 тыс. абонентов в шести регионах страны остались без света после ракетных ударов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, согласно информации чиновника, в Хмельницкой области отключено 672 тыс. абонентов, в Николаевской — 188 400 тыс., в Волынской области — 102 тыс., в Черкасской — 242 тыс., в Ровенской — 174 790 тыс. и в Одесской — 10 500 тыс.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя администрации Киева Петр Пантелеев допустил, что город может остаться без отопления этой зимой в результате повреждений инфраструктуры.

После очередной серии ракетных ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины компания «Укрэнерго» заявила, что повреждения от ударов 22 октября сопоставимы или даже масштабнее обстрелов 10-12 октября. Там сообщили об ограничениях электроснабжения в Киеве и ряде областей Украины. Согласно заявлению компании, восстановительные работы начнутся после ликвидации последствий спасателями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».