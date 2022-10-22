«Укрэнерго» сравнило масштаб повреждений от взрывов с событиями 10-12 октября

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» информировала, что масштаб повреждений, наблюдающийся 22 октября, сопоставим с произошедшими событиями 10, 11 и 12 октября. Об этом сообщает РИА «Новости».

Организация информировала об ограничении энергоснабжения в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и других регионах Украины.

В настоящий момент «Укрэнерго» поясняет, что работники предприятия «принимают все меры для как можно более быстрого восстановления электроснабжения».

Точные сроки восстановления подачи электричества на Украине пока не называются.

Ранее мэр украинского Ровно Александр Третьяк сообщил о поражении объекта критической инфраструктуры.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.