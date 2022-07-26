Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Жители Германии настроились на долгий экономический кризис 08:57
В Башкирии молодой человек угнал дорожный каток, чтобы прокатить на нем девушку 08:57
«Ъ»: производитель специй Kamis может покинуть Россию 08:52
Американские оружейные корпорации сообщили о дефиците запчастей и рабочей силы 08:51
В «Барселоне» заявили, что Месси заслуживает лучшего прощания... 08:50
Кемеровчане возмутились методами воспитания детей горожанкой 08:43
Yahoo News Japan: зима станет решающим моментом для единства и экономики европейских... 08:43
«Барселона» хотела отдать своего нападающего взамен футболиста... 08:42
Голы Бензема и Азара не помогли «Реалу» обыграть «Америку» 08:32
В Евросоюзе раскрыли ситуацию с выдачей шенгенских виз россиянам 08:30
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Единая Россия» внесла законопроект о праве родителей детей-инвалидов копить дополнительные выходные

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

ЕР предлагает разрешить родителям детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд. В партии уверены, что это позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию несовершеннолетних в удобное для взрослых время. Предоставление таких отпусков, согласно законопроекту, будет согласовываться с работодателем, чтобы обеспечить баланс интересов.

В России насчитываются порядка 700 тыс. детей-инвалидов, большинство из них проживают с родителями.

«Сейчас государство предоставляет 4 дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами ежемесячно. Но эта мера поддержки толком не работает — ею пользуются лишь 10% тех родителей, кому она положена. Потому что такие выходные нельзя накопить и использовать подряд, они «обнуляются» каждый месяц. Это неудобно, и родители неоднократно обращались к нам с просьбой решить этот вопрос», — отметил один из авторов законопроекта, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Поправки, предложенные «Единой Россией», позволят накапливать дополнительные выходные и использовать их как полноценный отпуск — до 24 дней подряд.

Согласно данным Фонда социального страхования, в среднем на одного ребенка-инвалида в течение года приходится менее 2 предоставленных дополнительных выходных дней из возможных 48. Из-за невозможности копить дополнительные выходные дни, родители используют ежегодный отпуск для проведения реабилитации детей-инвалидов или санаторно-курортного лечения. Это нарушает принципы Концепции развития в РФ системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.

Законопроект «Единой России» позволит повысить эффективность меры поддержки родителей детей-инвалидов, предусмотренную Трудовым кодексом, и будет способствовать развитию системы социальной защиты.

Авторами документа также стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сенаторы Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова, замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть