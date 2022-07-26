СМИ сообщили о смерти от пневмонии потерпевшего по делу о пытках в ярославской колонии

Заключенный Евгений Макаров, который был потерпевшим по делу о пытках в ярославской колонии №1, скончался от пневмонии. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на «Общественный вердикт», признанный иностранным агентом в России.

«Дело Макарова стало первым, самым громким эпизодом в ярославской пыточной саге: летом 2017 года за 10 минут так называемых воспитательных работ на него обрушилось как минимум 865 ударов», — уточняется в публикации.

Ролик с избиением Макарова, осужденного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, появилось в общем доступе в 2018 году. По данному факту завели уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками ИК-1 Ярославля.

Ранее стало известно, что в России могут появиться независимые эксперты для предотвращения пыток в колониях. С инициативой выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.