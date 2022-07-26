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Отоларинголог предупредили об опасности воспаления мозга из-за перелетов

Отоларинголог Зайцев: из-за давления при перелетах может возникнуть аэроотит

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что из-за перепадов давления во время перелетов может возникнуть аэроотит, который в дальнейшем может перерасти в гнойный средний отит или вторичный гнойный менингит. Об этом сообщает URA.RU.

По словам врача, аэроотит является воспалением слуховой трубы и среднего уха, полученным в следствии перелета. Он может пройти сам бесследно, при помощи лекарств или аэроотит можно вылечить в клинике с помощью процедур, выравнивающих давления и снимающих воспаление в слуховой трубе.

Зайцев добавил, что самый худший вариант, когда лечение не помогает.

«В среднем ухе развивается гнойный процесс и барабанную перепонку разрывает. Это острый гнойный средний отит. Иногда эта барабанная перепонка не имеет тенденции к зарастанию», — отметил врач.

При самом плохом исходе гнойный процесс может устремиться к мозгу. В этом случае гноя настолько много, что он разрывает барабанную перепонку и вытекает через слуховой проход, тогда пациенту становится легче.

«Если этого не произошло, то он может попасть на уровень головного мозга. Это очень плохо. Это уже вторичный гнойный менингит, то есть воспаление мозговых оболочек», — добавил Зайцев.

Ранее врач-инфекционист, терапевт Николай Рябков рассказал, что использование берушей и удаление воды из ушей с помощью ватных палочек после купания в бассейне может привести к развитию отита.

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