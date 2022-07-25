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Каждый четвертый арендодатель запрещает квартирантам держать животных

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Основным условием для квартирантов при аренде квартиры оказались регулярные проверки жилья владельцем, выяснили «Росгосстрах» и Банк «Открытие» в ходе репрезентативного опроса совершеннолетних россиян, представляющих все федеральные округа страны. О таком требовании владельцев жилья рассказали 40% российских квартиросъемщиков. При этом 7% арендодателей уверены, что могут приходить с проверкой без предупреждения.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами опроса.

Еще один запрет связан с домашними питомцами — держать животных не позволяет каждый четвертый собственник жилья.

Четверть арендодателей не допускают никаких изменений в своих квартирах: 16% запрещают ремонт или смену интерьера; 9% — замену мебели. Но чаще ремонтные работы в арендованном жилье собственником поощряются — почти треть квартирантов делают мелкий ремонт в счет арендной платы. Четверть — ремонтирует съемную квартиру за свой счет. Обычно стоимость аренды уже включает оплату коммунальных услуг — об этом заявили 75% опрошенных.

Опрос подтвердил, что для россиян важно иметь свое жилье: по крайней мере, более 70% респондентов подтвердили, что живут в домах и квартирах, принадлежащих им на правах собственности. Но и из тех, кто сейчас арендует жилье, почти 80% в будущем обязательно планируют приобрести свое. При этом те, кто не планирует покупать квартиру самостоятельно, все же рассчитывают быть обеспеченными квадратными метрами: каждый десятый россиянин ожидает наследство. Некоторые опрошенные также признались, что рассчитывают удачно жениться или выйти замуж.

«Почему-то при сдаче квартиры в аренду собственникам зачастую кажется, что ущерб от любых аварий систем водоснабжения, канализации, от поломки стиральных или посудомоечных машин и водонагревателей, из-за которых произошел залив и, как результат, порча имущества, будет возмещен арендатором, — говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова. — При том, что вины арендаторов в этом нет. Закономерно, что в этом случае они могут отказаться от возмещения ущерба. И тогда собственники квартир оказываются в ситуации, когда им придется делать ремонт за свой счет. В том числе, возмещать ущерб соседям, если и их имущество пострадало после залива».

Ранее стало известно, что большинство россиян живет в квартирах площадью более 70 м².

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