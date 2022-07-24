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Жителям Чистополя пришлось дважды копать могилу для своей покойной родственницы

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Depositphotos

В Татарстане родственникам покойницы пришлось дважды копать могилу. Об этом сообщает портал Чистополь-информ.

После смерти жительницы Чистополя родственники женщины решили захоронить ее на городском кладбище рядом с супругом. Поскольку усопшая в последнее время проживала в Набережных Челнах, члены семьи обратились в одну из челнинских ритуальных компаний и заказали у нее организацию похорон.

Через некоторое время россиянам сообщили, что место для покойной готово, однако когда семья приехала хоронить родственницу, могила по неизвестным причинам была закопана. После этого гражданам пришлось обращаться к местной конторе, чтобы для усопшей повторно выкопали могилу.

Семья женщины предполагает, что могилу закопали представители местной ритуальной компании из-за существующей между конторами конкуренции. Однако представитель похоронного бюро Чистополя считает, что могилу засыпали сами родственники.

«Возможно, это междоусобица между родственниками. Потому что мы же не станем закапывать, оно нам ни к чему. Я тут с 1998 года, у нас никогда такого не было: чтобы пришли хоронить, а могила закопана. Ритуальные агентства не давали друг другу копать — такое бывало, но, чтобы такое — никогда!» — заявил мужчина.

В настоящий момент расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что семья 17 лет посещала могилу отца и узнала, что в ней захоронен другой человек.

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