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Диетолог назвала категории людей, которым нельзя есть мясо

Диетолог Писарева: людям с заболеваниями метаболизма и сердца не стоит есть мясо

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что мясо не стоит есть людям с метаболическими заболеваниями, болезнями выделительной системы, а также имеющим проблемы с холестерином и сердечно-сосудистой системой. Об этом сообщает URA.RU.

«Мясо не рекомендуется есть людям, у которых есть метаболические заболевания. Так как это высокобелковый продукт. Если почки плохо работают и не способны выводить мочевую кислоту, то это может плохо сказаться на организме. Поэтому людям с заболеваниями выделительной системы, почек стоит быть аккуратными и контролировать свой рацион», — рассказала Писарева.

Она добавила, что для некоторых заболеваний существует запрет только на определенные виды мяса. Например, при повышенном холестерине или проблемах с сердечно-сосудистой системой не стоит есть жирные сорта мяса.

Ранее диетолог и эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала, какие продукты могут провоцировать развитие рака.

Она подчеркнула, что частое употребление некоторых продуктов способно вызвать разные заболевания, в том числе рак кишечника и желудка.

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