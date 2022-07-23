В Гагаузской автономии Молдавии создали движение в поддержку ЕАЭС

Председатель Общественного совета Молдавии Вячеслав Пержу сообщил, что в Гагаузской автономии (территориальное образование на юге Молдавии. — прим. ред.) было создано общественно-политическое движение, выступающее за сближение республики с Россией и ЕАЭС, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что на учредительном съезде движения «Народный союз Гагаузии» (Gagauz Halk Birlii) его участники приняли резолюцию о «необходимости укрепления взаимоотношения с Россией» и развития сотрудничества в рамках евразийского направления. Как заявил председатель движения депутат Виктор Петров, создание «Народного союза Гагаузии» было неизбежным на фоне экономического кризиса в стране и нежелания центральных властей идти на контакт с регионами. Он отметил, что именно по вине молдавского руководства, отдаляющего страну от России, ЕАЭС и СНГ, в стране растут цены на продукты питания, услуги, топливо, тарифы на газ и электроэнергию.

Депутаты местного парламента призвали власти республики прислушиваться к позиции жителей автономии, большинство которых не одобряют стремления Кишинева попасть в Евросоюз.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года там состоялся референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны, более 98% выступили за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Молдавия не должна видеть угрозу в России и в ее интересах искать взаимовыгодные отношения с Москвой.