В Дагестане высадили деревья в память о младшем лейтенанте, погибшем на Украине

Память героически погибшего во время специальной операции на Украине Нурмагомеда Гаджимагомедова увековечили, высадив сад в школе, где учился молодой человек в Махачкале.

Памятное мероприятие в столице Дагестана было организовано АНО «Сад Памяти» по инициативе «Волонтеров Победы».

Активисты, школьники, учителя, а также родственники погибшего разбили сад в честь Героя России.

Младший лейтенант Гаджимагомедов посмертно удостоен звания Героя России. Его подразделение в ходе специальной военной операции в Донбассе выполняло особую задачу.

Столкнувшись с Вооруженными силами Украины (ВСУ), Гаджимагомедов отвлек внимание на себя, дав возможность остальным бойцам выйти из окружения.

«Каждый педагог находил общий язык с моим сыном, и мой сын находил с ними общий язык. Он многих своих преподавателей помнил и был горд, что учился там», — уточнила мама Героя России, Сапижат Мазаева.

Международная акция под названием «Сад памяти», началась 18 марта в городе-герое Севастополе. «Сады памяти» уже организовали в Крыму, в Геленджике, Волгоградской, Ростовской и других регионах.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали уровень поддержки населением специальной операции на Украине.