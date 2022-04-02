Матвиенко предложила ввести новый нерабочий день в РФ

День единения народов России и Белоруссии мог бы удостоиться в календаре быть в качестве нерабочего дня, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о празднике, отмечаемом в обеих странах 2 апреля.

«В этом году праздник выпал на выходные. Хотя, мне кажется, подчеркну, это мое мнение, день единения наших народов достоин занять место в календаре не только как праздничный, но и как нерабочий», — пояснила председатель Совфеда.

По ее словам, россиянам действительно есть что праздновать.

При этом Матвиенко обратила внимание, что четверть века назад дан старт интеграции двух государств.

«Считаю, что это большой день», — добавила она.

Ранее стало известно, что Белоруссия и Россия планируют полностью отменить роуминг к 1 июня.