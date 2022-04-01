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В возрасте 57 лет скончался журналист Андрей Бабицкий

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Умер известный журналист Андрей Бабицкий, бывший корреспондент «Радио «Свобода», колумнист портала Life и телеканала RT. Об этом сообщил в своем Telegram-канале историк Григорий Пернавский.

«Умер Андрей Бабицкий», — написал Пернавский.

Причина смерти журналиста не уточняется.

Бабицкий родился 26 сентября 1964 года в Москве, учился на филологическом факультете Московского государственного университета. С 1987 по 1989 год он работал в журнале «Гласность». Более 20 лет он был корреспондентом американской радиовещательной корпорации «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и побывал во многих горячих точках, в том числе в Чечне. За свою карьеру журналист был награжден международными журналистскими премиями, включая премию ОБСЕ.

Также он был удостоен медали «Защитнику Белого дома», от которой отказался, отослав ее ныне покойному президенту Борису Ельцину после штурма Белого дома в октябре 1993-го.

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