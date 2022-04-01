Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков 09:36
50-летняя женщина решила выносить ребенка для собственной дочери 09:30
В Японии выступили за усиление санкций против России 09:19
Врач предупредила о развитии цирроза печени при резком похудении 09:15
Майгуров — о настроении биатлонистов сборной России: не все супероптимистичны 09:14
Клишас анонсировал рассмотрение поправок в УК о наказании за исполнение... 09:00
Капризов поделился эмоциями после установленного им рекорда в «Миннесоте» 08:55
Foreign Policy: мир не демонстрирует единства с США по экономической изоляции РФ 08:53
Иностранцы стали реже получать российское гражданство 08:45
Гол и передача Наместникова помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе» 08:40

Глава ФНПР Шмаков о итогах опроса ВЦИОМ: россияне поддержали президента

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба президента РФ/РИА «Новости»

Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков рассказал, почему растет рейтинг поддержки президента и политических институтов России.

«Рост рейтингов говорит о том, что все действия президента с момента начала спецоперации на Украине поддерживаются абсолютным большинством россиян», — заявил он.

Шмаков подчеркнул, люди понимают и меры по противодействию агрессивного экономического нападения на Россию, когда против страны введены санкции, которые призваны вообще изолировать Россию. В качестве примера он привел переход всех расчетов на рубли в условиях.

Так, глава ФНПР рассказал, что Запад пытается не платить за поставляемые из России товары и услуги. По его словам, Запад хочет покупать российские товары, в частности, газ валютой, а после этого тут же арестовывать эту сумму. То есть забирать даром.

«Все эти действия люди понимают. Они поддерживают своего президента, который решительно отстаивает интересы своего государства и своего народа. Поэтому он и народный президент», — отметил он.

Это не удивительный рост популярности и доверия президенту, считает Шмаков. Он подчеркнул, что люди видят, что президент находится на своем месте и решительно борется с врагами.

«Это противостояние предстоит долгое, но в нем нужно быть решительным, твердым и наносить самые болезненные удары по врагам», — заключил глава ФНПР.

Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что 79% россиян одобряют действия президента России Владимира Путина в период с 21 по 27 марта 2022 года (признание независимости ЛНР и ДНР, начало спецоперации РФ на Украине). Также 81% участников опроса ответили, что доверяют президенту.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть