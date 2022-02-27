Португалия приостановила выдачу «золотых» виз россиянам

Глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва заявил, что правительство приостановило выдачу гражданам России «золотых» виз из-за военной операции на Украине. Об этом он сообщил телеканалу CNN Portugal.

Как отметил министр, приостановлено рассмотрение любых заявлений на получение вида на жительство в обмен на инвестиции российских граждан.

«Активы в Португалии любого гражданина России, который входит в этот список, будут немедленно заморожены независимо от того, имеет он португальское гражданство или нет», — добавил он.

За последние десять лет гражданам России было выдано более 430 таких виз в обмен на инвестиции в сумме €277 млн.

Ранее премьер-министр Чехии Перт Фиала заявил, что Прага, которая уже перестала выдавать гражданам России визы, отменила также выдачу видов на жительство.

Ограничения связаны с операцией вооруженных сил России на Украине, которую 24 февраля объявил российский президент Владимир Путин.