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Португалия приостановила выдачу «золотых» виз россиянам

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Глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва заявил, что правительство приостановило выдачу гражданам России «золотых» виз из-за военной операции на Украине. Об этом он сообщил телеканалу CNN Portugal.

Как отметил министр, приостановлено рассмотрение любых заявлений на получение вида на жительство в обмен на инвестиции российских граждан.

«Активы в Португалии любого гражданина России, который входит в этот список, будут немедленно заморожены независимо от того, имеет он португальское гражданство или нет», — добавил он.

За последние десять лет гражданам России было выдано более 430 таких виз в обмен на инвестиции в сумме €277 млн.

Ранее премьер-министр Чехии Перт Фиала заявил, что Прага, которая уже перестала выдавать гражданам России визы, отменила также выдачу видов на жительство.

Ограничения связаны с операцией вооруженных сил России на Украине, которую 24 февраля объявил российский президент Владимир Путин.

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