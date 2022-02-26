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В Стамбуле заявили, что турецкие проливы открыты для кораблей РФ

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Турецкие проливы открыты для прохода кораблей РФ, передает РИА «Новости», ссылаясь на управление береговой безопасности Стамбула.

В управлении заявили, что им не поступало каких-либо распоряжений относительно проливов.

Ранее российское посольство в Турции сообщило, что не получало каких-либо официальных уведомлений от турецких властей о закрытии проливов для военных кораблей РФ.

До этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, в каких случаях Анкара может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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