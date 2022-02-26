В России за сутки госпитализировали 14 324 пациентов с COVID-19, всего было выявлено 122 995 случаев заражения. Об этом сообщает Оперштаб.

Количество госпитализаций на 4,1% меньше, чем 25 февраля, умерло 793 человека, выздоровели 181 343 пациента.

Ранее отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что холодный климат в России может стать одной из причин усиления последствий COVID-19. По его словам, минусовые значения на столбиках термометров могут пагубно сказаться на здоровье и адаптации после перенесенного вируса.

Отоларинголог Иван Лесков допустил, что в крупных мегаполисах негативно влияет на последствия коронавирусной инфекции экологическая обстановка.

До этого директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» имеет высокую эффективность против тяжелого течения «омикрона».