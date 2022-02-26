Молдавия приняла около 25 тысяч беженцев с Украины

Молдавия приняла около 25 тыс. беженцев с Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра иностранных дел республики Нику Попеску.

Кроме того, страна получила 430 заявлений о предоставлении убежища.

Попеску подчеркнул, что Кишинев делает все возможное, чтобы разместить приезжих с Украины и оказать им необходимую помощь.

Ранее пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты готовы принять беженцев с Украины.

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов предоставить убежище для руководства Украины в связи с текущей ситуацией в республике.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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