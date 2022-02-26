СМИ сообщили о нехватке хлеба и мяса в магазинах Киева

В некотрых киевских магазинах обнаружен дефицит молочных и мясных продуктов, а также хлеба и воды. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Дефицит отмечается по ряду продуктов питания, в частности, по хлебу, макаронам, крупам. Кроме того, очевидцы сообщают о скудном выборе молочных и мясных продуктов. Речь идет о тех магазинах украинской столицы, которые продолжают свою работу.

«Из алкоголя люди берут в основном водку, потому ее на прилавках мало, большинство напитков в наличии - элитный дорогой алкоголь», — пишет издание.

24 февраля на Украине заявили, что запаса продуктов в магазинах хватит на 15-20 дней.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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