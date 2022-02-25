Причиной хлопка газа в доме на востоке Москвы стало неосторожное обращение жильца с оборудованием

Хлопок газа в доме на востоке Москвы произошел из-за нарушения жителем правил эксплуатации газового оборудования, передает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на префектуру Восточного административного округа столицы.

Хлопок и частичное обрушение стен квартиры произошли в пятницу в доме, расположенном по 5-му проезду Подбельского.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадал проживающий в квартире мужчина, пытавшийся покончить жизнь самоубийством, сообщает столичный главк Следственного комитета. Он был госпитализирован, ему оказывается помощь.

«Состояние несущих конструкций и инженерных систем дома не нарушено. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — сообщили в префектуре.

По данному факту московское управление СК проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.