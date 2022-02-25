Следственный комитет назвал число попаданий украинских снарядов по территории России

Правоохранительные органы зафиксировали не менее 14 попаданий снарядов из Украины по территории Ростовской области, следует из сообщения на сайте СК РФ.

«По данным фактам СК России возбуждены уголовные дела. Доложено о первых результатах расследования возбужденных за последнее время уголовных дел, в том числе об итогах осмотров мест происшествий и изъятых частей разорвавшихся украинских снарядов», — указано в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

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