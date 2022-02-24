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На Украине заявили, что запаса продуктов в магазинах хватит на 15-20 дней

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Павел Паламарчук/РИА «Новости»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что запаса продуктов, доступных в сетевых магазинах страны, хватит на срок до 20 дней. Об этом он заявил в эфире «Украина-24».

По словам Подоляка, сейчас есть дефицит топлива на заправках.

«Что касается товаров повседневного спроса, то на сегодняшний день проверенные запасы продуктов питания есть на 15-20 дней — складские запасы прямо в сетях магазинов», — объяснил он.

Как подчеркнул Подоляк, вопросы поставок на Украину будут решаться в оперативном режиме. Вскоре будет организован оперативно-экономический штаб.

В офисе украинского президента обратили внимание, что предприятия, банковская система, энергетика страны работают в штатном режиме.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Совфеде предрекли отставку нынешних властей Украины.

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