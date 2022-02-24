На Украине заявили, что запаса продуктов в магазинах хватит на 15-20 дней

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что запаса продуктов, доступных в сетевых магазинах страны, хватит на срок до 20 дней. Об этом он заявил в эфире «Украина-24».

По словам Подоляка, сейчас есть дефицит топлива на заправках.

«Что касается товаров повседневного спроса, то на сегодняшний день проверенные запасы продуктов питания есть на 15-20 дней — складские запасы прямо в сетях магазинов», — объяснил он.

Как подчеркнул Подоляк, вопросы поставок на Украину будут решаться в оперативном режиме. Вскоре будет организован оперативно-экономический штаб.

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