Глава ДНР заявил приостановке эвакуации местных жителей в Россию

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о приостановке эвакуации населения из республики.

«Эвакуация пока приостанавливается. Мы сейчас сосредотачиваемся на населенных пунктах на линии разграничения. Занимаемся жизнеобеспечением», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Эвакуация населения Донбасса в Россию проводилась с 18 февраля на фоне обострения ситуации в регионе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.