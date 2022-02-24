Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В ООН призвали Путина «остановить солдат» от атаки на Украину 05:57
Туктамышева: я справедливо не попала в олимпийскую сборную на Игры-2022 05:57
В Раде депутат выругался матом и попал в телеэфир 05:55
Франция ожидает дальнейших шагов РФ по Украине 05:51
Финская лыжница ответила, стоит ли проводить финал Кубка мира в Тюмени 05:41
Россиянам объяснили, когда нельзя принимать антибиотики 05:36
В Японии объявили об угрозе извержения еще одного вулкана — начал работу... 05:24
Главнокомандующий ВСУ пригрозил участникам «российского вторжения» 05:21
Якубко: если поляки не прилетят в Москву, они очень низко упадут в моих глазах 05:20
Россиянки рассказали, когда впервые начали пользоваться косметикой 05:01

Экс-сотрудницу агентства Sputnik задержали в аэропорту Эдинбурга

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Бывшая сотрудница российского агентства Sputnik, британка Джоанна Росс, рассказала, как пограничники изъяли ее телефон после задержания и допроса в аэропорту Эдинбурга. Об том пишет газета Times.

Росс работала исполнительным продюсером в эдинбургском офисе Sputnik UK с 2015 по 2019 год, сейчас она — внештатный автор российского веб-сайта InfoBrics.

Она утверждает, что ее допрашивали два офицера пограничной полиции в штатском по возвращению в Шотландию с отдыха в Малаге.

«Это был такой шок. Они взяли мой телефон. Они обыскали меня и мои сумки. Нашли там телефон дочери и забрали и его», — рассказала женщина.

По ее словам, в погранслужбе интересовались целым рядом вопросов, начиная от размера зарплаты ее партнера и заканчивая связями журналистки в России.

«Телефоны мне наконец-то вернули, но, насколько я понимаю, предстоит проверка данных, которые могут «представить угрозу национальной безопасности», — написала Росс в Twitter.

В МВД Великобритании отказались давать изданию комментарий по поводу произошедшего, а в полиции Шотландии сообщили, что не получали ни от кого жалоб по поводу инцидента.

Ранее TikTok заблокировал аккаунт РИА «Новости», перед этим удалив видео с обращением главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики во время эвакуации людей. Позже он был разблокирован — после того, как в ситуацию вмешался Роскомнадзор.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть