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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Россияне рассказали, что думают о признании ДНР и ЛНР

ВЦИОМ: 73% россиян поддержали решение о признании независимости ЛНР и ДНР

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Сергей Батурин/РИА «Новости»

Свыше 70% россиян поддерживают решение о признании независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Выяснилось, что 78% респондентов поддерживают подписание договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между РФ, а также республиками. С иной позицией 14% ответивших.

«Большинство россиян сообщили, что в той или иной степени знают о том, что президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР И ЛНР в связи с обращением их руководителей (92%), хорошо знают и читали об этом подробности 66% граждан. Четверть слышали об этом без подробностей (26%)», — уточнили в организации.

При этом не слышали о произошедшем событии 8%.

По данным ВЦИОМ, 73% опрошенных скорее поддерживают решение главы российского государства о независимости, а 16% — скорее не поддерживают.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. соотечественников в возрасте от 18 лет.

21 февраля Путин заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Также президент России поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны — обеспечить поддержание мира на их территориях. На Западе действия России расценили как нарушение международного права.

Известно, что Австралия объявила о введении санкций против России после признания ДНР и ЛНР.

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