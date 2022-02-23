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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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На Украине захотели разрешить свободное владение огнестрельным оружием

Верховная рада в первом чтении приняла закон о свободном владении оружием

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РИА «Новости»/Depositphotos

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, разрешающий свободное владение оружием на территории страны. Трансляция опубликована на YouTube.

Документ поддержали 274 депутата.

«Учитывая, что государство пока не в состоянии обезопасить своих граждан от преступных посягательств, владение гражданами огнестрельным оружием будет определяющим сдерживающим фактором для значимой части преступников», — отмечено в пояснительной записке.

Парламентарии поддержали предложение о сокращении сроков подготовки проекта ко второму чтению. В случае одобрения закон будет утвержден.

Ранее Рада приняла постановление о предоставлении рекомендаций Совбезу страны по введению санкций в отношении депутатов и сенаторов Госдумы РФ, поддержавших независимость ДНР и ЛНР.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости сепаратистских регионов Донецка и Луганска. После этого санкции в отношении РФ ввели США, Великобритания, Австралия, Канада и другие страны.

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