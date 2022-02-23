Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Европарламенте раскритиковали действия Великобритании и США на Украине 08:44
Венесуэльский президент Мадуро поддержал Путина после признания Россией ДНР и ЛНР 08:36
На Кубе сочли требования России по безопасности обоснованными 08:31
Степашин отреагировал на информацию о нежелании Польши играть с Россией... 08:28
В Верховной раде заявили о возможном разделе Украины Венгрией, Польшей и Россией 08:13
Экономист предположил, как ЦСКА может выйти из санкционного списка Минфина США 08:10
Мигрантов начнут высылать из России за пьяное вождение 08:04
Посольство России в Лондоне отреагировало на санкции 07:52
Грушевский о словах министра спорта Польши: дешевый трюк, должен получить... 07:50
В Пентагоне заявили, что Россия еще может избежать «трагической войны»... 07:32

Врач рассказал, может ли мороженое навредить при больном горле

Отоларинголог Зайцев: боль в горле не следует лечить мороженым

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев опроверг распространенную версию, что полезно лечить больное горло мороженым, данная рекомендация является мифом. Об этом эксперт заявил в эфире радио Sputnik.

По словам медика, подобный совет не поможет поправиться, а также способен навредить человеку.

«Пустили такую «утку», что холод будто бы может помочь и остановить воспаление. Но тут история такая, что кому-то это может помочь, а кому-то – не очень», — объяснил Зайцев.

Он подчеркнул, что любой холод приводит к спазмированию сосудов.

«Но если воспаление уже в ходу, фактор переохлаждения может не столько помочь, сколько навредить», — сказал врач.

В связи с чем Зайцев предостерег людей от терапии с применением десерта из морозильника.

«Если горло болит даже чуть-чуть, надо переходить к теплой пище, тогда вы не травмируете слизистую, не переохладите и не спровоцируете более сильное воспаление», — обратил внимание он.

При заболевшем горле целесообразнее готовить еду комфортной температуры, не острую, не соленую и без приправ, считает Зайцев.

Ранее эпидемиолог Руженцова назвала невозможным отличить «омикрон» от гриппа и ОРВИ без теста.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть