Врач рассказал, может ли мороженое навредить при больном горле

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев опроверг распространенную версию, что полезно лечить больное горло мороженым, данная рекомендация является мифом. Об этом эксперт заявил в эфире радио Sputnik.

По словам медика, подобный совет не поможет поправиться, а также способен навредить человеку.

«Пустили такую «утку», что холод будто бы может помочь и остановить воспаление. Но тут история такая, что кому-то это может помочь, а кому-то – не очень», — объяснил Зайцев.

Он подчеркнул, что любой холод приводит к спазмированию сосудов.

«Но если воспаление уже в ходу, фактор переохлаждения может не столько помочь, сколько навредить», — сказал врач.

В связи с чем Зайцев предостерег людей от терапии с применением десерта из морозильника.

«Если горло болит даже чуть-чуть, надо переходить к теплой пище, тогда вы не травмируете слизистую, не переохладите и не спровоцируете более сильное воспаление», — обратил внимание он.

При заболевшем горле целесообразнее готовить еду комфортной температуры, не острую, не соленую и без приправ, считает Зайцев.

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