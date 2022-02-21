В Россию прибыли 70 тыс эвакуированных беженцев из ДНР и ЛНР

Уже около 70 тысяч беженцев прибыли на территорию России после эвакуации из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается «Россия 24».

«Порядка 70 тыс. человек смогли выехать из самопровозглашенных ДНР И ЛНР на территорию России», — уточнили в эфире телеканала.

В настоящий момент эвакуация беженцев с территории Донбасса в Россию продолжается.

В связи с чем пограничные пункты пропуска между республиками и РФ начали работать в круглосуточном режиме.

По последним сведениям, уже 43 региона России готовы принять на своей территории беженцев из Донбасса.

Пять строительных организаций, которые работают на территории Московской области, предоставят по 100 млн. рублей для оказания помощи беженцам из Донбасса, прибывших в страну и регион.

18 февраля руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сообщили о временной эвакуации жителей республик в Ростовскую область в связи с угрозой военного нападения со стороны Украины.

Также в ДНР заявили о необходимости военной и финансовой помощи со стороны России.