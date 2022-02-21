Несколько взрывов раздались на окраине Луганска

Несколько взрывов раздались в окрестностях Луганска. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сейчас в городе действует комендантский час, на улицах нет машин и пешеходов.

Ранее во второй половине дня 20 февраля звук взрыва артиллерийского снаряда раздался на северной окраине Луганска.

Ранее сообщалось, что в ЛНР два мирных жителя погибли в результате попытки прорыва Вооруженных сил Украины.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны вооруженных сил Украины.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию. Поезд с беженцами из Донбасса отправился в Воронежскую область из Таганрога в Ростовской области 19 февраля в 20:52 мск. Для прибывших подготовили 42 пункта временного размещения на 4 502 человека.