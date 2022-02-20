Стало известно, сколько жителей Донбасса подали на гражданство России

Количество жителей Донбасса, которые подали заявления на получение российского гражданства, по последним данным, составляет порядка 950 тыс. человек. Гражданство получили уже более 770 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы от Ростовской области Виктора Водолацкого.

«Люди сейчас продолжают идти в миграционные службы и пишут заявления на получение гражданства РФ», — добавил он.

По словам Водолацкого, число российских граждан, проживающих в ДНР и ЛНР, составляет 775 620 человек. Еще 170 тыс. человек находятся на стадии оформления гражданства.

Президент РФ Владимир Путин в апреле 2019 года упростил выдачу российского гражданства жителям самопровозглашенных республик Донбасса. Свое решение глава государства объяснил гуманитарными соображениями, так как жители Донецкой и Луганской народных республик ущемлены в праве на передвижение. К концу 2020 года количество выданных паспортов жителям ЛНР и ДНР равнялось 227 тыс., к маю 2021 года гражданство получили около 530 тыс. человек, а в июле обладателями российских паспортов стали уже 611 тыс. жителей Донбасса.