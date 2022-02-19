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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Россия закрыла въезд в ДНР и ЛНР

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В погрануправлении УФСБ по Ростовской области сообщили, что Россия закрыла выезд на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, передает ТАСС.

Пункты пропуска в области перевели только на въезд с 9.00 19 февраля, уточнил представитель ведомства на совещании с участием врио главы МЧС Александра Чуприяна.

Население начало покидать ЛНР и ДНР еще до объявления властями эвакуации из-за угрозы силового захвата Донбасса украинскими ВСУ. По данным МЧС ДНР, эвакуированы 6603 человека, из них 2436 детей. Губернатор Ростовской области, где ввели режим повышенной готовности, Василий Голубев сообщил о создании в регионе 143 пунктов временного размещения для беженцев из ЛНР и ДНР. В пунктах прибывающих ждет медицинское обслуживание и горячее питание.

Президент России Владимир Путин распорядился оказать материальную помощь беженцам. В бюджет Ростовской области уже поступили 5 млрд рублей на эти цели, сообщил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

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Кризис на Украине
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