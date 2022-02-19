В ЛНР назвали число эвакуированных из региона жителей

Глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов в ходе совещания с врио главы МЧС России Александром Чуприяном сообщил, что в Россию самостоятельно прибыли 25 тыс. жителей ЛНР, передают «Известия».

Речь идет о покинувших регион еще до объявления эвакуации.

В МЧС ДНР также сообщили о 6,6 тыс. эвакуированных жителей, из них почти 2,5 тыс. детей, передает РИА «Новости».

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за прибывающих из ДНР и ЛНР граждан. Там организованы пункты временного размещения с горячим питанием и медицинской помощью.

По информации губернатора региона Василия Голубева, в ПВР уже размещены 1692 человека, из них 737 детей.

Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей беженцам из Донбасса.